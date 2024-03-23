السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد.. دعاء دخول المساجد والخروج منها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تناولت الحلقة الـ 13 من مسلسل سر المسجد، استعراض دعاء دخول المسجد والخروج منه، بمراعاة أداب المسجد ، وفقًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

مسلسل سر المسجد.. أهمية التعاون فى الإسلام

دعاء دخول المسجد ودعاء الخروج

في "صحيح مسلم" عن أبي حميدٍ –أو: أبي أُسَيدٍ- قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دخل أحدُكم إلى المسجد فليُسَلِّم على النبي ﷺ، وليقل: اللهم افتحْ لي أبوابَ رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.

 

وفي "سنن أبي داود" عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل المسجدَ قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطانُ: حُفِظَ منِّي سائر اليوم.

 

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب إذاعة آذان المغرب.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

تعرض الحلقة 14 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب إذاعة آذان المغرب، على قناة الحياة ومنصة watch it.

 

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

يهمك أيضا:

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

 

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

مسلسل الكبير أوي 8 لـ " أحمد مكي " أحداث الحلقة 13

مسلسل "سر المسجد".. كل ما تريد معرفته عن آداب المساجد

مسلسل سر المسجد سر المسجد, موعد عرض سر المسجد, موعد عرض مسلسل سر المسجد, موعد اعادة مسلسل سر المسجد, قصة مسلسل سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد, قنوات عرض سر المسجد قنوات عرض مسلسل سر المسجد ,موعد مسلسل سر المسجد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024, دراما رمضان, شهر الفرحة قائمة مسلسلات رمضان 2024 واعيد عرض مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

مسلسل "سر المسجد".. كل ما تريد معرفته عن آداب المساجد

5 طقوس يومية بسيطة يمكن أن تمنع حصوات الكلى

3 عوامل يمكن أن تساعد في منع احتباس الماء

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 13

5 عناصر غذائية أساسية يحتاجها مريض الغدة الدرقية في نظامه الغذائي

تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. وموعد عرضه

كل ما تريد معرفته عن علاقة بكتيريا الفم بسرطان القولون

مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. لماذا حرم الله الكذب؟

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

الخطيب: جميع إمكانياتنا جاهزة لتلبية مطالب الهلال السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى