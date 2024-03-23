كل ما تريد معرفته عن علاقة بكتيريا الفم بسرطان القولون

وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature وجود صلة بين نوع معين من البكتيريا وسرطان القولون، وقد وجد الباحثون أن المرضى الذين تحتوي أورام القولون والمستقيم لديهم على كميات عالية من هذا النوع من البكتيريا، المعروفة باسم Fusobacterium nucleatum، لديهم نتائج سريرية أقل.

وترتبط البكتيريا بمرض التهاب الأمعاء، والتهاب الزائدة الدودية، وبعض التهابات الجهاز التنفسي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وحتى تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

علاقة البكتيريا بسرطان القولون

عادة، يتم العثور على هذه البكتيريا في ميكروبيوم الفم، ولكن نادرًا ما يتم رؤيتها في الجزء السفلي من الأمعاء، وقال الباحثون: "إن بكتيريا Fusobacterium nucleatum (Fn)، وهي بكتيريا موجودة في تجويف الفم البشري ونادرًا ما توجد في الجهاز الهضمي السفلي للأفراد الأصحاء، تكون غنية بأورام سرطان القولون والمستقيم البشري".

وأضاف الباحثون: من خلال الزراعة والتسلسل والتحليلات الجينومية المقارنة على نطاق واسع لسلالات CRC البشرية وسلالات Fn غير السرطانية عن طريق الفم، كشفنا عن العوامل الوراثية المتميزة المخصبة بـ CRC لـ Fn.

علاوة على ذلك، حددنا أن هذه العوامل المخصبة بـ CRCكانت موجودة في الغالب ضمن فرع فرعي محدد من Fna.

وقد انعكس ذلك من خلال اكتشافنا أن Fna ينقسم إلى فرعين متميزين: Fna C1، الذي يقتصر إلى حد كبير على تجويف الفم، وFna C2، الذي يهيمن على مكانة ورم CRC البشري.

وتشير الدراسات السابقة إلى أن البكتيريا عن طريق الفم تنتقل إلى أورام سرطان القولون عبر مجرى الدم أثناء تجرثم الدم العابر الناجم عن أنشطة مثل ممارسات النظافة اليومية أو إجراءات طب الأسنان.

نظافة الفم

يعد الحفاظ على نظافة الفم الجيدة، بما في ذلك تنظيف أسنانك بالفرشاة بانتظام، أمرًا ضروريًا للصحة العامة والرفاهية.

تخدم ممارسة تنظيف الأسنان أغراضًا متعددة، تتراوح من منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة إلى تعزيز التنفس المنعش ودعم الصحة الجهازية.

كما يساعد تنظيف الأسنان على إزالة البلاك، وهو طبقة لزجة من البكتيريا تتشكل على الأسنان، ويؤدي تراكم البلاك إلى إنتاج أحماض تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

من خلال إزالة البلاك عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة، فإنك تقلل من خطر الإصابة بالتسوس، وهي عبارة عن ثقوب صغيرة في المينا ناتجة عن النشاط البكتيري.

التهاب اللثة هو مرحلة مبكرة من أمراض اللثة تتميز بالتهاب ونزيف اللثة، ويساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة على إزالة البلاك ويمنع تراكم الجير، مما يقلل من خطر التهاب اللثة.