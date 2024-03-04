الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون .. وأبرز العلامات

سرطان القولون
سرطان القولون

يؤثر سرطان القولون بشكل متزايد على الشباب بسبب خيارات نمط الحياة السيئة، ويعتبر الاكتشاف المبكر أمربالغ الأهمية للعلاج الفعال، وتشمل الأعراض تغيرات في عادات الأمعاء، ونزيف المستقيم، وعدم الراحة في البطن. 

يرتبط سرطان القولون عادةً بكبار السن، ولكنه يؤثر بشكل متزايد على الشباب، وتساهم نمط الحياة مثل سوء التغذية والسمنة وقلة ممارسة الرياضة في ارتفاعها بين السكان الأصغر سنا. 

 

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ما هو سرطان القولون

ويعتبرالاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال، وسرطان القولون هو نوع من السرطان يؤثر على الأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم، ويعد سرطان القولون السبب الرئيسي الثاني للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2020، تشير التقديرات إلى حدوث أكثر من 1.9 مليون حالة جديدة من سرطان القولون والمستقيم وأكثر من 930 ألف حالة وفاة بسبب سرطان القولون والمستقيم في جميع أنحاء العالم، في حين أن سرطان القولون غالباً ما يرتبط بالأفراد الأكبر سناً، إلا أنه يمكن أن يؤثر على أي شخص في أي عمر، في الواقع، أظهرت الدراسات الحديثة زيادة في حالات سرطان القولون بين البالغين الأصغر سنا.

علامات سرطان القولون

لذلك، من المهم أن تكون على دراية بعلامات وأعراض سرطان القولون ، خاصة إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا.

 فيما يلي خمسة مؤشرات مهمة يجب الانتباه إليها: التغيرات في عادات الأمعاء، وجود دم في البراز ، وآلام البطن ، فقدان الوزن غير المبرر، والتعب.

سرطان القولون الأمعاء البطن قلة ممارسة الرياضة الصحة العالمية

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