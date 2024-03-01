بعد وفاة المطربة العالمية كات جانيس.. ما هو سرطان الساركوما؟

توفيت المغنية كات جانيس عن عمر يناهز 31 عاما فجر اليوم بسبب سرطان ساركوما النادر المتطور في العظام والأنسجة الرخوة.

وحسب موقع Hindustan times فقد قامت المغنية على حسابها على موقع TikTok بإهداء أغنيتها الأخيرة لإبنها في عام 2023.

وبعدها كشفت جانيس عن إصابتها بالسرطان، وبعد صراعها مع المرض القاتل، تم الأعلان عن أنها تعافت من السرطان، إلا أن السرطان عاد إلى رئتيها، وحُجزت في المستشفى الشهر الماضي.



هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يعتمد على نقطة نشأته في الجسم، ولكن الساركوما، وهو السرطان الذي ينشأ في الأنسجة الضامة في الجسم مثل العضلات والعظام والغضاريف والأوتار، يصعب تشخيصه وعلاجه، خاصة لأن العلامات والأعراض المبكرة يصعب تشخيصها.

ومع ذلك فإن الألم أو التورم في منطقة معينة لا يختفي، أو وجود كتلة أو صعوبة في الحركة يجب أن يدق جرس الإنذار لذلك التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يحسن فرص البقاء على قيد الحياة.



ما هو سرطان الساركوما؟



الساركوما هي شكل نادر من السرطان ينمو عادة في العظام والعضلات والأوتار والغضاريف والأعصاب والدهون والأوعية الدموية في ذراعيك وساقيك وأنسجة الجلد العميقة والأنسجة الليفية ولكنها يمكن أن تتطور في مناطق أخرى من جسمك. الجسم أيضًا.

السبب الدقيق لسرطان الساركوما غير واضح ولكن هناك عدة عوامل قد تضعك في خطر الإصابة بالساركوما.الأشخاص الذين تعرضوا للعلاج الإشعاعي لعلاج السرطان في وقت سابق، لديهم تاريخ عائلي من المتلازمات الموروثة (الورم الليفي العصبي، متلازمة جاردنر، متلازمة فيرنر، متلازمة درني، يقول الدكتور نيراج تيوتيا: "التصلب، ومتلازمة سرطان الخلايا القاعدية الوحمانية، والورم الأرومي الشبكي)، والتعرض للمواد الكيميائية (مثل الزرنيخ، وكلوريد الفينيل، ومبيدات الأعشاب) والوذمة اللمفية المزمنة أو التورم، في الذراعين أو الساقين، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الساركوما".

أعراض سرطان الساركوما

تصبح علامات سرطان الساركوما ملحوظة في الغالب عندما ينمو الورم إلى حجم كبير، بحلول هذا الوقت، يكون السرطان قد بدأ بالفعل في تدمير أنسجة العظام، قد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل الألم المستمر الذي لا يختفي أو الكسور أو نتوء متضخم بالقرب من العظم.

وتشمل الأعراض الشائعة للساركوما الألم المستمر أو التورم في المنطقة المصابة، ووجود كتلة ملحوظة، وتقييد الحركة، قد تكون هذه العلامات خفية في البداية، مما يؤدي إلى تأخير في التشخيص، يجب على الأشخاص عدم تجاهل هذه الأعراض وطلب الاستشارة من خبير الرعاية الصحية على الفور.



أسباب الساركوما

إن فهم أسباب الساركوما أمر محوري في الوقاية منها وإدارتها، في حين أن المسببات الدقيقة لا تزال غير واضحة ولكن من المعروف أن بعض العوامل الوراثية والمتلازمات الموروثة تزيد من خطر الإصابة، بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم التعرض للإشعاع وبعض السموم البيئية في تطور الأورام اللحمية.



أنواع الأورام اللحمية

هناك نوعان عمومًا من الأورام اللحمية ساركوما الأنسجة الرخوة وساركوما العظام. تشكل حالات الساركوما حوالي 15% من جميع حالات السرطان لدى الأطفال، وحوالي 1% فقط من حالات السرطان لدى البالغين.

وتتطور ساركوما الأنسجة الرخوة في الأنسجة الرخوة في الجسم ويتم اكتشافها بشكل شائع في الذراعين أو الساقين أو الصدر أو البطن، قد تحدث أورام الأنسجة الرخوة عند الأطفال والبالغين.

علاج سرطان الساركوما

ولعلاج سرطان الساركوما، يتم اتباع مزيج من العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة، العلاج الكيميائي هو العلاج الأكثر أهمية للساركوما لأنه يلعب دورًا حيويًا في منع انتشار السرطان والسيطرة عليه في الرئتين والأعضاء الحيوية والأجزاء الأخرى.

بعد العلاج الكيميائي الأولي، يمكن اعتبار الجراحة خيارًا فعالًا لتقليص أورام الساركوما، ومع ظهور العلاج الكيميائي المساعد الجديد، وتحسين تقنيات الجراحة وتوافر الأطراف الاصطناعية الداخلية، أصبح الآن يتم تجنب البتر في حوالي 95٪ من حالات الساركوما وايضا يستخدم الإشعاع لتعقيم الخلايا السرطانية وجعلها غير قادرة على الانقسام ومواصلة النمو.