الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز

الصحة

علامات تحذيرية من سرطان البروستاتا يجب ألا تتجاهلها

الرغبة الملحة في
الرغبة الملحة في التبول

غدة البروستاتا هى غدة على شكل جوزة تقع أسفل المثانة البولية مباشرةً، ووفقًا لخبراء الصحة ، عندما يتضخم حجم الغدة، فإنها تنتج أعراض مثل الرغبة الملحة في التبول، والتبول أثناء الليل (الاستيقاظ ليلًا أكثر من مرتين للتبول) وانخفاض التدفق، والجهد لتمرير البول، والإخلاء غير الكامل للمثانة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، سيتم تشخيص إصابة واحد تقريبًا من كل ثمانية رجال باحتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا .

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لسوء الحظ، تظل غالبية العلامات والأعراض المذكورة أعلاه كما هي بالنسبة لتضخم البروستاتا الحميد (BPH) أو سرطان البروستاتا. في مقابلة مع HT Lifestyle، كشف الدكتور أناند أوتور، استشاري أمراض المسالك البولية في مستشفى إس إل راهيجا في ماهيم، أن “خطر الإصابة بسرطان البروستاتا يزيد بعد سن 65 عامًا، لكنه يمكن أن يحدث أيضًا في الفئات العمرية الأصغر سنًا وهذه الأشكال من السرطانات أكثر عدوانية، ومع ذلك، هناك العديد من علامات وأعراض تضخم البروستاتا الخاصة بسرطان البروستاتا، والتي يجب ألا تتجاهلها.

شارك “هذه الأعراض عبارة عن دم في البول أو السائل المنوي، وألم وألم في الوركين أو الظهر أو الصدر أو العظام الأخرى. قد يعاني الرجال من ضعف الانتصاب إذا تضخمت غدة البروستاتا وضغطت على المستقيم، فقد يشعر المرء بالإمساك، إضافة إلى ذلك، سيكون هناك تعب سهل، وفقدان الوزن، وانخفاض الشهية، بينما تزداد فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بعد عمر 65 عاماً، يكون انتشار السرطان أكثر عند الرجال الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى، مثل الأب أو الأخ المصاب بالسرطان، لذلك، إذا شعر الشخص بأي من هذه الأعراض، عليه مراجعة طبيب المسالك البولية.

واختتم د.أناند أوتور قائلاً: "يمكن لطبيب المسالك البولية تشخيص سرطان البروستاتا من خلال اختبارات بسيطة مثل فحص الإصبع المستقيمي (DRC)، ومستويات المستضد البروستاتي النوعي في الدم، والتصوير بالرنين المغناطيسي للبروستاتا متعدد المعلمات، وخزعة البروستاتا، سرطان البروستاتا مرض خطير، ولكن الكشف المبكر عنه هو المفتاح،  إذا تم تشخيص سرطان البروستاتا قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، فإن أكثر من 97% من المرضى سيعيشون أكثر من 5 سنوات،  لذا، وعلى الرغم من أن البروستاتا غدة صغيرة، إلا أن التشخيص والعلاج المبكر لسرطان البروستاتا يمكن أن يساعد في الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل كبير

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