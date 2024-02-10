السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة والقناة الصفراوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يجري استكشاف العلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي. تقنيات التنظير الداخلي مثل الموجات فوق الصوتية بالمنظار والدعامات الصفراوية تساعد في التشخيص والعلاج، ويرصد الدستور كل ما تريد معرفته عن  سرطان المرارة والقناة الصفراوية بالضبط، والأعراض، وعوامل الخطر، والعلاج، و الجراحة هي الطريقة الأساسية لعلاج سرطان القناة الصفراوية والمرارة الموضعي. 

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التشخيص

يمكن أن يكون تشخيص السرطانات الصفراوية، المعروف أيضًا باسم سرطان القنوات الصفراوية أو سرطانات القناة الصفراوية، مدمرًا. يتطور سرطان القناة الصفراوية داخل الكبد داخل القنوات الصفراوية في الكبد، بينما ينشأ سرطان القناة الصفراوية خارج الكبد. سرطان المرارة هو ورم خبيث ينشأ في جدار المرارة، وغالبًا ما يتم اكتشافه أثناء فحوصات حصوات المرارة أو جراحة إزالة الحصوات .

عوامل الخطر

تشمل عوامل الخطر لسرطان القناة الصفراوية والمرارة عناصر مختلفة تزيد من احتمالية الإصابة بهذه الأنواع من السرطان. وتشمل هذه الحالات العمر، حيث تحدث معظم الحالات لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 55 إلى 70 عامًا. الحالات الطبية مثل التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي (PSC)، وأمراض الكبد المزمنة، وأمراض الأمعاء الالتهابية، وتاريخ من كيسات القناة الصفراوية (صفراء صفراوية)، وعدوى حظ الكبد، يمكن أن يساهم التاريخ العائلي، والتعرض للتدخين، والإفراط في استهلاك الكحول في زيادة خطر الإصابة بسرطان القناة الصفراوية والمرارة.

أعراض سرطان القناة الصفراوية

أعراض سرطان القناة الصفراوية: غالباً ما يظهر سرطان القناة الصفراوية بأعراض خفية وغير محددة في مراحله المبكرة، مما يجعل التشخيص صعباً. قد يعاني المرضى من فقدان الوزن غير المبرر، وآلام في البطن أو عدم الراحة، والتعب، واليرقان. قد تحدث تغيرات في لون البول والبراز نتيجة لعرقلة تدفق الصفراء. مع تقدم السرطان، قد يصاب الأفراد بالغثيان والقيء وحكة في الجلد (الحكة) وشعور عام بالضيق. يمكن أن يظهر سرطان القناة الصفراوية المتقدم بأعراض أكثر خطورة مثل الاستسقاء (تراكم السوائل في البطن)، وتضخم الكبد أو الطحال، وفقر الدم بسبب فقدان الدم.

سرطان المرارة القناة الصفراوية العلاج الكبد حصوات المرارة

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