السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 13

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجح أبطال مسلسل سر المسجد في الحصول على أحد الرموز المفقودة من التطبيق، وإعادتها للشيخ صلاح إمام المسجد بمساعدة من حبيبة شقيقة سيف.

مسلسل سر المسجد.. أهمية التعاون فى الإسلام

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 13

دارت أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر المسجد اليوم، حول نجاح أبطال المسلسل سيف وياسين وميمو، من الحصول على أحد رموز المسجد، خبأه غلباوي لدى أحد الشخصيات ويدعى راشد، ونجحوا في الإجابة على الألغاز التي طرحها عليهم راشد، وتوجهوا إلى المسجد لتوصيل الرمز، وأوضح لهم الشيخ صلاح أدعية دخول وخروج المسجد، وآداب المسجد، وحثهم على الاقتداء بسنة رسول الله فيما يتعلق بدخول المساجد.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب إذاعة آذان المغرب.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

تعرض الحلقة 14 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب إذاعة آذان المغرب، على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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