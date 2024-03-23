السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "سر المسجد".. كل ما تريد معرفته عن آداب المساجد

سر المسجد
سر المسجد

تناولت الحلقة الـ13 من مسلسل سر المسجد، كل ما يتعلق بآداب دخول المسجد، لمساعدة الأطفال على معرفتها والعمل بها عند دخول المسجد.

 

مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. لماذا حرم الله الكذب؟

آداب المسجد

ارتداء الملابس الجميلة.

ألا يكون قد تناول الثوم أو البصل عندما يذهبُ إليه.

نزع الحذاء قبل الدخول.

دخول المسجد بالرجل اليمنى.

قراءةُ دعاءِ دخول المسجد.

أن يقوم بالسلام على المصلين.

أنّ يشرعَ في أداء صلاة تحية المسجد وهي ركعتان.

عدم التحدّث بأحاديث اللغو أو الأحاديث الجانبية.

 

عدم رفع الصوت في المسجد.

 ألا يعمل على إيذاءِ أحدٍ من المصلّين، ولو كان بإشارةٍ أو تلميح.

 أن يمكثَ في المسجد إلى أن ينتهي وقت الصلاة.

 أن يجلسَ باعتدالٍ في المسجد، وألا ينامَ فيه.

 

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة الـ14 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب إذاعة أذان المغرب.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشرة

تعرض الحلقة الـ14 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب إذاعة أذان المغرب، على قناة الحياة ومنصة watch it.

 

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين وأهمية الصلاة والمواظبة عليها وقيمة المساجد والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

 

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

 

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

مسلسل سر المسجد سر المسجد, موعد عرض سر المسجد موعد عرض مسلسل سر المسجد موعد اعادة مسلسل سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد, قنوات عرض سر المسجد, قنوات عرض مسلسل سر المسجد موعد مسلسل سر المسجد كرتون كرتون رمضان, كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024, رمضان 2024, دراما رمضان 2024 سلسلات رمضان الجديدة 2024, المتحدة, دراما رمضان, دراما رمضان 2024, شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤, رمضان ٢٠٢٤, قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤, رمضان, قنوات عرض مسلسلات رمضان, مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان,

مواد متعلقة

تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. وموعد عرضه

مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. لماذا حرم الله الكذب؟

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

الخطيب: جميع إمكانياتنا جاهزة لتلبية مطالب الهلال السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى