مسلسل "سر المسجد".. كل ما تريد معرفته عن آداب المساجد

تناولت الحلقة الـ13 من مسلسل سر المسجد، كل ما يتعلق بآداب دخول المسجد، لمساعدة الأطفال على معرفتها والعمل بها عند دخول المسجد.

آداب المسجد

ارتداء الملابس الجميلة.

ألا يكون قد تناول الثوم أو البصل عندما يذهبُ إليه.

نزع الحذاء قبل الدخول.

دخول المسجد بالرجل اليمنى.

قراءةُ دعاءِ دخول المسجد.

أن يقوم بالسلام على المصلين.

أنّ يشرعَ في أداء صلاة تحية المسجد وهي ركعتان.

عدم التحدّث بأحاديث اللغو أو الأحاديث الجانبية.

عدم رفع الصوت في المسجد.

ألا يعمل على إيذاءِ أحدٍ من المصلّين، ولو كان بإشارةٍ أو تلميح.

أن يمكثَ في المسجد إلى أن ينتهي وقت الصلاة.

أن يجلسَ باعتدالٍ في المسجد، وألا ينامَ فيه.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة الـ14 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب إذاعة أذان المغرب.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشرة

تعرض الحلقة الـ14 من مسلسل سر المسجد غدًا الأحد، عقب إذاعة أذان المغرب، على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين وأهمية الصلاة والمواظبة عليها وقيمة المساجد والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.