السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

3 عوامل يمكن أن تساعد في منع احتباس الماء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعاني الكثير منا من أزمة احتباس الماء، مما يجعل البعض يشعر بالتورم أو عدم الارتياح ، ويرصد التقرير التالي عدد من العوامل التي يمكن أن تساعد على تجنب احتباس الماء بشكل دائم والتغلب على الانتفاخ، وعدم الشعور الكاذب بزيادة الوزن، في حين أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو احتباس الماء، وليس الدهون أو كتلة الجسم.

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نظام غذائي قليل الملح

قد يكون تقليل الملح بمثابة تذكرتك لتقليل احتباس الماء. يمكن للصوديوم الموجود بكثرة في الملح أن يجعل جسمك يحتفظ بالمياه الزائدة. من خلال اختيار نظام غذائي قليل الملح، فإنك تعطي جسمك كمية أقل من الصوديوم للاحتفاظ به، وبالتالي تقليل احتمالية احتباس الماء. 

الأطعمة الغنية بفيتامين ب 6

الأطعمة الغنية بفيتامين ب6، مثل الحمص والأسماك الدهنية، يمكن أن تساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم، يعمل فيتامين ب6 كمدر للبول، مما يشجع الجسم على التخلص من الماء الزائد والصوديوم، لذا فإن إضافة هذه الأطعمة المغذية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على احتباس الماء.

النشاط البدني

النشاط البدني ليس مفيدًا لصحتك العامة فحسب؛ يمكن أن يساعد أيضًا في منع احتباس الماء عند ممارسة الرياضة، تنقبض عضلاتك، مما يساعد على تحفيز تدفق الدم والتصريف اللمفاوي، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من تراكم السوائل في أنسجتك ويقلل من احتمالية احتباس الماء، لذا قم بارتداء تلك الأحذية الرياضية، أو اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو اذهب للمشي.

احتباس الماء عدم الارتياح كتلة الجسم الدهون نظام غذائي قليل الملح

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