السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز

الصحة

5 عناصر غذائية أساسية يحتاجها مريض الغدة الدرقية في نظامه الغذائي

آلم الغدة الدرقية
آلم الغدة الدرقية

سواء كنت تعاني من اضطرابات الغدة الدرقية أو تعاني من مشاكل الغدة الدرقية، فإن إضافة هذه العناصر الغذائية الخمسة الرئيسية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعزز صحتك.

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إن دمج هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي من خلال الأطعمة الكاملة مثل الخضار الورقية والمكسرات والبذور والحمضيات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في دعم وظيفة الغدة الدرقية والرفاهية العامة، وتذكر أن اتباع نظام غذائي متوازن هو مفتاح إدارة صحة الغدة الدرقية".

عناصر غذائية هامة للغدة الدرقية

فيتامين هـ: هذا الفيتامين الأساسي يدعم إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويحمي من الإجهاد التأكسدي، ويعتبر زيت جنين القمح وبذور عباد الشمس وزيت اللوز من بعض مصادر فيتامين E.

السيلينيوم: وهو ضروري لتخليق هرمون الغدة الدرقية وتحويل هرمون الغدة الدرقية الخامل (T4) إلى شكله النشط (T3). يمكنك العثور عليه في الجوز البرازيلي، والتونة، وبذور عباد الشمس، ودجاج السردين، والفطر. 

المغنيسيوم: ينظم إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويدعم وظيفة الإنزيم لعملية التمثيل الغذائي. اللوز والكاجو وبذور اليقطين والشوفان والشوكولاتة الداكنة والكينوا هى مصادر غنية بالمغنيسيوم. 

فيتامين ب: حيوي لعملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة، وهذا الفيتامين المهم يدعم وظيفة الغدة الدرقية. يمكنك الحصول على جرعتك من هذه العناصر الغذائية المهمة من صدور الدجاج والتونة والفول السوداني والكبد وبذور عباد الشمس. 

فيتامين ج: وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة المناعة لتوازن الغدة الدرقية. ويوجد في الكيوي والفلفل الحلو والقرنبيط وكرنب بروكسل واللفت. 

عناصر عناصر غذائية اضطرابات الغدة الدرقية الغدة الدرقية والحمضيات

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