مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

الغدة الدرقية هى فراشة صغيرة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة وتنتج هرمونات أساسية مثل ثلاثي يودوثيرونين (T3) وثيروكسين (T4) والتي تعتبر ضرورية لحسن سير العمل في جميع أعضاء الجسم، تعد مستويات اليود الكافية ضرورية للغدة الدرقية لإفراز هذه الهرمونات بشكل فعال، مما يجعل من المهم للأفراد تناول الملح المعالج باليود بانتظام.

في مقابلة مع HT Lifestyle، أوضح الدكتور فايشالي نايك، إخصائي الغدة الدرقية والغدد الصماء في مستشفى ليلافاتي في مومباي: "يعمل ما تحت المهاد والغدة النخامية معًا لتنظيم الغدة الدرقية، حيث تطلق الغدة النخامية هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) للتحكم في T3 وT3". إنتاج T4، تنقسم اضطرابات الغدة الدرقية عادة إلى ثلاث فئات: قصور الغدة الدرقية، حيث تكون مستويات الهرمون منخفضة، يتميز فرط نشاط الغدة الدرقية بالإفراز المفرط للهرمونات وتورم الغدة الدرقية مما يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية عقيدي أو متعدد العقيدات، النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، والتي تعد من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا بعد نقص الحديد.

وأوضحت: “إن الكشف عن خلل الغدة الدرقية يتضمن إجراء اختبارات هرمونية لـ T3 وT4 وT3 وT4 وTSH الحر. بالإضافة إلى ذلك، بناءً على الأعراض والعلامات الموجودة، قد يوصى بإجراء مزيد من التحقيقات مثل فحص الغدة الدرقية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إجراء فحص الخلايا الطموح لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إزالة الغدة الدرقية، النساء معرضات بشكل خاص لاضطرابات الغدة الدرقية في أي مرحلة من مراحل الحياة. تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية الشائعة التعب وزيادة الوزن وجفاف الجلد وتساقط الشعر والإمساك.

تشمل العلامات التحذيرية لفرط نشاط الغدة الدرقية فقدان الوزن والخفقان والرعشة والإسهال لدى النساء.

ووفقًا لها، يمكن أن تشير الأعراض المرتبطة بالعمر أيضًا إلى مشاكل الغدة الدرقية لدى النساء أو الأطفال. قالت: مثلاً؛ يمكن ملاحظة تأخر البلوغ أو البلوغ المبكر عند الفتيات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة أو اضطرابات النمو. تميل الفتيات المراهقات إلى تجربة الحيض غير المنتظم، بينما قد تعاني النساء في سن الإنجاب من فترات غير منتظمة أو فقدان الحمل المتكرر، قد لا تظهر أي أعراض على بعض النساء ولكنهن يكتشفن مشاكل الغدة الدرقية من خلال اختبار TSH.

وأكد أنه يجب على النساء أن يدركن أنه على الرغم من تشخيص إصابتهن بمشاكل الغدة الدرقية، إلا أنه لا يزال بإمكانهن التمتع بحمل صحي، نصح الدكتور فايشالي نايك قائلاً: “تحتاج النساء إلى التأكد من استقرار مستويات الغدة الدرقية قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وقد تنشأ مشاكل الغدة الدرقية أيضًا بعد الولادة.

ومن المستحسن أن يخضع جميع الأطفال حديثي الولادة لاختبار TSH لتقييم صحة الغدة الدرقية لديهم والتحقق مما إذا كان الوالدان يعانيان من أي اضطرابات في الغدة الدرقية. سيتم تحديد خطط العلاج من قبل الطبيب، والتي قد تشمل الأدوية وتعديلات نمط الحياة مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة لإدارة الوزن، تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل يمكن أن تكون مفيدة لهؤلاء النساء.