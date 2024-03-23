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فن

مسلسل الكبير أوي 8 لـ " أحمد مكي " أحداث الحلقة 13

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 13 والتي انطلق عرضها على شاشة قناة ON منذ قليل، وزاد البحث عن أبرز أحداث “مسلسل الكبير اوي الجزء 8” الحلقة 13 خلال الساعات الماضية. 

وننشر خلال هذا التقرير تفاصيل مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 13.


مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل الحلقة 13

دارت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 13  في إطار كوميدي حول ترتيبات حفل الهالوين والتقى جوني مربوحة في الدوار لابلاغها عن خيانة الكبير لها وانه يعرف مكانه ولكن مربوحة لا تلقى لكلامه اي اهتمام يذكر 


مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 14 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الغعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama 

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.


مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة التاسعة على قنوات المتحدة في رمضان حيث يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9عبر قنوات:

  • ON
  • ON. drama
  • منصة watch it

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

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ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

 

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