أبرزهم أمينة خليل وأكرم حسنى.. ضيوف الشرف فى مسلسل الكبير أوى 8

على مدار الـ٧ أجزاء الماضية من مسلسل الكبير أوي للنجم أحمد مكي، استطاع أن يتربع على عرش المسلسلات الكوميدية، خاصة وسط السباق الرمضاني من كل عام، ويحرص القائمون على العمل أن يتم عرض أفكار متجددة تجذب الجمهور في كل جزء من أجزاء المسلسل.

وينتظر الجمهور ومتابعى مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة النجم أحمد مكي، عرض المسلسل والمقرر عرضه في رمضان 2024، عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل الكبير أوي 8

وفي كل جزء من أجزاء مسلسل الكبير أوي يظهر عدد من ضيوف الشرف لإضفاء لمسة جديدة مرحة على أجواء المسلسل، وفي السطور التالية نستعرض لكم قائمة ضيوف الشرف في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن.

يضم مسلسل الكبير أوي مجموعة من الشخصيات والفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن حلقات مسلسل "الكبير أوي 8"، وأبرزهم أمينة خليل، شيماء سيف، بالإضافة إلى محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، أيضا الفنان أكرم حسني.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

وقد آثار برومو مسلسل "الكبير أوي 8" التشويقي ضجة واسعة من قبل الجمهور، الذي ينتظره بلهفة شديدة، والذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي، ويواصل تصوير مشاهده بشكل مكثف للانتهاء منه بالكامل قبل حلول الشهر الكريم أن أسعفه الوقت.

ويحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

أبطال مسلسل الكبير أوي

كان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، وسماء إبراهيم، وحسين حجاج، وحاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي يقدم خلال الموسم الجديد عددًا كبيرًا من الأفكار، التي أشرف على كتابتها الفنان أحمد مكي بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وتم اعتماد عدد من الأفكار التي تحمل مزيدًا من المواقف الكوميدية؛ حيث حرص طاقم العمل على أن يكون الجزء الجديد من "الكبير أوي" ذا جرعة كوميدية هائلة.