مسلسلات رمضان 2024.. أماكن تصوير "الكبير أوى 8" لـ أحمد مكى

ينتظر الجمهور عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي للنجم أحمد مكي، بعد أن استطاع على مدار السنوات الماضية تحقيق نجاح كبير من خلال عرض الـ7 أجزاء من العمل.

ويعمل فريق عمل مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن على قدم وساق، لتصوير أحداثه بشكل مكثف خلال هذه الأيام استعدادًا لبدء عرض العمل على شاشة التليفزيون خلال شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل الكبير أوي

يبحث العديد من متابعي ومحبي المسلسل، عن أماكن التصوير الخاصة بالعمل، حيث تم تصوير معظم مشاهده في استديوهات الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام التي تقع داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ومؤخرا انتقل الفنان أحمد مكي إلى منطقة الدقي لتصوير عدد من المشاهد بالمتحف الزراعي، ويستمر تصوير العمل بالمتحف الزراعي لمدة يومين ينتقل بعدها نجوم العمل لمكان آخر لاستكمال مشاهد المسلسل.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

وآثار برومو مسلسل "الكبير أوي 8" التشويقي ضجة واسعة من قبل الجمهور الذي ينتظره بلهفة شديدة.

ويحمل الموسم الثامن من المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

أبطال مسلسل الكبير أوي

وكان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.