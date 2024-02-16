قصة حياة فتاة فلسطينية.. تفاصيل مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين بعد تصدره التريند

سلطت مواقع عربية وفلسطينية الضوء على طرح الشركة المتحدة مسلسل “مليحة” ويتناول معاناة الشعب الفلسطيني وقضية التهجير من خلال المسلسل، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتصدر اسم مسلسل “مليحة” محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ أن أعلن صنّاعه عن طرحه في شهر رمضان المقبل 2024، ليخوض سباق مسلسلات رمضان 2024 التي ستعرض في هذا التوقيت.

ويكثف أبطال وصنّاع مسلسل “مليحة” تصوير المشاهد الخاصة بالعمل الذي سيشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، والذي يدعم القضية الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الصهيوني، وما يفعله من جرائم ضد المدنيين منذ حوالي 4 شهور مضت، وعلى مدار عقود من الزمان، والعمل الفني يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية بشكل مستمر وإلى أبد الآبدين.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل “مليحة” حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فتكشف الأحداث هل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين.

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أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من المسلسلات المكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين وهم دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب.

وتعتبر سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة نشأت في القاهرة وعمان، ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين 2020 والحرم 2022.

وطرحت شركة +ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل "مليحة"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.