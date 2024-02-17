تطورات شخصية "العترة" مصطفى غريب في مسلسل الكبير أوي 8

استطاع الفنان مصطفى غريب الذي يجسد شخصية العترة في مسلسل الكبير أوي للنجم أحمد مكي، أن يحقق نجاحا كبيرا على مدار عرض حلقات المسلسل، وما تميز به من كوميديا استطاعت أن تكون علامة بارزة مع الجمهور.

مسلسل الكبير اوي

ويبحث العديد من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي عن الشخصيات التي تشارك في الجزء الثامن ومدى تطورات الأحداث والشخصيات، وذلك بعد أن استطاع مسلسل الكبير اوي أن يحقق نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية وفي كل جزء من أجزاء.

كان الفنان مصطفى غريب ضمن عوامل نجاح المسلسل مؤخرا، والذي يواصل تصوير أحداث دوره ضمن الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، وقطع مصطفى غريب شوطا كبيرا في التصوير.

وشهدت شخصية العترة التي يجسدها مصطفى غريب تطورا كبيرا خلال أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي، حيث أن شخصية العترة ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي ستشهد تطورات كبيرة حيث سيمر بالعديد من المتغيرات التي ستفجر مواقف كوميدية خلال الأحداث كما سيواجه العديد من المصاعب في علاقته بوالده الكبير وزوجته مربوحة.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

وقد آثار برومو مسلسل “الكبير أوي 8” التشويقي ضجة واسعة من قبل الجمهور الذي ينتظره بلهفة شديدة، والذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي، ويواصل تصوير مشاهده بشكل مكثف للانتهاء منه بالكامل قبل حلول الشهر الكريم أن أسعفه الوقت.

ويحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية “الكبير”.

أبطال مسلسل الكبير اوي

وكان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي يقدم خلال الموسم الجديد عددًا كبيرًا من الأفكار التي أشرف على كتابتها الفنان أحمد مكي بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وتم اعتماد عدد من الأفكار التي تحمل مزيدًا من المواقف الكوميدية؛ حيث حرص طاقم العمل على أن يكون الجزء الجديد من الكبير أوي ذا جرعة كوميدية هائلة.

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