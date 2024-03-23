مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان " أحداث الحلقة 12

ينتظر متابعو مسلسل المعلم خلال موسم دراما رمضان 2024، بطولة النجم مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024، عرض الحلقة الثالثة عشرة اليوم.

وانتهت الحلقة 12 من المسلسل نهاية مشوقة جعلت متابعي مسلسل المعلم في انتظار عرض حلقة اليوم.

مسلسل المعلم الحلقة 12

وقعت أحداث هامة خلال الحلقة الثانية عشرة لمسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، منها أن كل تجار السويس منعوا التوريد لمصطفى شعبان، حتى التقى عبر الصدفة بأحد أصدقاء والده وهو المعلم غريب الذي قاله له: "مستحيل تعود لمصر وإيدك فاضية، أنا عندي مركبين في البحر لما يجوا خد السمك اللي فيهم أيا كان حجمه إيه، هو الشبك بينزل فاضي ويطلع مليان بالخير والبركة".

يهمك أيضا:

إلا أنَّه أثناء تحميل شحنة السمك ظهر رجال شداد، وأمروا كل من في الميناء بعد المشاركة في التحميل، وتوعدوا المعلم مصطفى شعبان بعدم الخروج من المينا، حتى قرر تحميل شحنة السمك بنفسه دون مساعدة أحد.

وتواصل الأحداث بظهور "فوز" التي تقوم بدورها الفنانة انتصار وهي تقول لـ"عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة: "هي لما تغفلأ مابتنقيش.. بتخرب من كله، بقا إحنا في مركب واحده والمركب دي شكلها الطيار هيعكسها، واللوع داخل فيها، يبقى العقل بيقول إيه؟.. تخلي أبوك يكتبلك المحل بيع وشرَ علشان محدش يشاركك شقاك"، ليرد"عنتر": "وتفتكري أم عدوله هترضى؟"، وترد "فوز": "هنحطها على المسطرة، رضية تبقى معزتك في قلبها حقيقي.. وقفتلك، يبقى المعزة على قد الكلام ونعاملها بالمثل".

ويواصل "عنتر" حديثه مع "فوز": "أم عدوله متقفش ليا في مصلحة، أنتِ اللي نارك قايده من نحيتها علشان هي عايزة تجوز أبويا سعادة، وانتي بتبصي تحت رجليكي وحرقاكِ الغيرة على أبويا مش عارف ليه".

وتتوالى الأحداث و"عنتر" (منذر ريحانة) يقول لوالده "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، إنَّ سمعتهم ستسوء بعد حصول مصطفى شعبان على شحنة السمك من السويس، معقبًا: "المعلم، هيحلو علينا إحنا الجوز.. السمك بيتعدل في السويس، يعني سمعتنا وإسمنا وهبتنا يا معلم شداد هتتهان".

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 13

من المقرر أن تعرض الحلقة 13 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشرة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.