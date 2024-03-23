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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. ملخص الأحداث

عتبات البهجة
عتبات البهجة

ينتظر العديد من عشاق ومحبي الفنان القدير يحيى الفخراني عرض مسلسل عتبات البهجة، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات «الشركة المتحدة»، خاصة بعد ما حقق نجاحا كبيرا على مدار الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان الكريم.

 

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ملخص الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني"

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موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 12

 

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل الحلقة 13

وتشهد الحلقة الـ13 العديد من الأحداث المثيرة المشوقة خاصة بعد انتهاء الحلقة الماضية بمرض بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني وذهاب حفيده عمر له الذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط، بالإضافة إلى أن جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت احمد أبو باشا قامت بطلب اوردر مخدرات عن طريق الدارك ويب.

 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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وتعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

 

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

أعلنت  قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية عشر  من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد أذان المغرب.

 

على أن تعاد الحلقة الـ 12من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

 

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

 

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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