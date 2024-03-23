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أحداث الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني"

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

يرغب الجماهير في معرفة أحداث الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني" والذي ينضم إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان 2024.

الحلقة 13.. موعد مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني على dmc  

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " الحلقة 13

أحداث الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني"

 

بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني" بتجهيز شوقية والتي تلعب دورها الفنانة حنان يوسف فنجان قهوة إلى بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني الذي يطلب منها مراقبة تصرفات وتحركات حفيدته جميلة والتي تلعب دورها الفنانة بسنت أبو باشا، توافق شوقية على مراقبة جميلة بعد إقناع بهجت الأنصاري لها بأنه يريد الإطمئنان على حفيدته.

 فيما تتصل “جميلة” بسنت أبو باشا، بأحد أصدقائها وتتحدث معه عن طلب شحن لطوابع مخدرة عبر الأنترنت، فأكد لها أن الشحنة ستصل خلال أيام.

يعرض عيطة والذي يلعب دوره علاء مرسي، على عبدالبديع والذي يلعب دوره الفنان هشام إسماعيل، مشاركته في الكافتيريا الجديدة الذي يفتتحها مع زوجته نعناعة والتي تلعب دورها جومانا مراد، وطلب عيطة من عبدالبديع أن يعطيه 100 ألف جنيه، وأنه سيكون شريك لكنه لن يقف في الكافيتريا، وكل 3 شهور سيأتي إليه ويعطيه حصته من المكسب، وأعطاه مهلة للتفكير.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 13

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثالثة عشر من عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب وتعاد الحلقة الـ 13 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل المسلسل من عدة نجوم وهم:-

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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الحلقة 13.. موعد مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني على dmc  

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