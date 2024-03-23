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تحقيقات ومتابعات

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " الحلقة 13

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يتابع المواطنين مسلسل عتبات البهجة في حلقته الـ 13، والتي تعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طوال النصف الأوب من شهر رمضان، إذ يتكون المسلسل من 15 حلقة، لأنه من فئة المسلسلات القصيرة
 

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مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 13

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الـ 13 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

 

قصة مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، بذهاب عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط إلى فريد والذي يلعب دوره حازم إيهاب، ويخبره أنه يشعر بالضيق لأن الفتاة التي كان يحبها ستتزوج خلال أيام، إلا أن فريد يحاول أن يقنعه بأن يستمر في عمله بشكل أكبر حتى تشعر هي بالحزن على فراقه.

 

فيما أخبرت سعاد والتي تلعب دورها الفنانة فدوى ممدوح، عرفان والذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله أنها منذ طلاقها وهي تعاني من العادات والتقاليد، خاصًة وأن أهلها يريدون منها أن تعود للبلد، الأمر الذي رفضه عرفان بقوة، وتحدث عن تسريهع زواجهما، إلا أن سعاد تحدثت عن خوفها وشعورها بالقلق من زواجهما، إلا أن عرفان يستقبل قلقها ويطمئنها ما جعل سعاد تبتسم وتوافق على زواجهم.

 

 وذهب المعلم حنفي والذي يلعب دوره الفنان محسن منصور إلى كشك نعناعة والتي تلعب دورها الفنانة جومانا مراد، وهي ترتب البضاعة مع شقيقتها فلة والتي تلعب دورها الفنانة هنادي مهنا، ويخبرهم أنه اشترى الشبكة لخطبة فلة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: 

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

 

جومانا مراد (نعناعة)

 

 صلاح عبدالله

 

 سما إبراهيم 

 

خالد شباط 

 

وفاء صادق 

 

مصطفى عنبة

 

 صفاء الطوخي

 

 هنادي مهنا

 

 علاء زينهم 

 

علاء مرسي 

 

بسنت أحمد أبو باشا 

 

محسن منصور

 

 حازم إيهاب 

 

مراد فكري 

 

صادق بوسي الشامي 

 

محمود فايز 

 

حمادة حسني

 

 ليلى عز العرب 

 

محمد البكري

 

 هشام إسماعيل

 

 يوسف عثمان (محمود)

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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