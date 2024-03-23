مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13| الاحتفال بعيد الهالوين فى المزاريطة

مسلسل الكبير أوي 8 أحداث الحلقة 13.. بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير أوى 8 بدخول جوني على مربوحة منزل العمدة مستغربا من وجودها وحيدة دون الكبير والعترة وجونى الصغير، لتوضح أنها تجلس برفقة خيبتها بعد تخوفها من علاقة الكبير أوى مع مدرسة اللغة الفرنسية جورجيت والتهديد بالقضاء عليها.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13

وبدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوى 8، بظهور جونى فى منزل العمدة كبير المزاريطة ليخبر مربوحة إنه يستعد للاحتفال بعيد الهالوين برفقة أصدقاء، مما جعله يحاول إبعاد مربوحة عن المنزل وسؤالها عن سبب جلوسها وحيدة لتخبره أن العيال فى المدرسة والكبير فى الشغل، ثم قالت لجونى انها تجلس هى وخيبتها.

الكبير اوي 8

كما شهدت الحلقة 13 من مسلسل الكبير اوى بطولة الفنان أحمد مكى، محاولة جونى إبعاد مربوحة عن المنزل وسؤاله لها لماذا لا تسافر أو تزور أهلها، فقالت إنهم مسافرين، ثم يبدأ جونى بالاستعداد للاحتفال بعيد الهالوين واستقبال المحتفلين بالعيد ويخبر مربوحة إنهم يشترون حرنكش مما جعلها تترك المنزل بسرعه لشراءه، ويبدأ الاحتفال بالهالوين بلبس هجرس والعترة وجونى الصغير ملابس تنكرية للاحتفال.

مسلسل مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 14

كذلك، ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير اوى، لمتابعة الاحتفالات بالهالوين وقصة جورجيت مع الكبير أوى، في تمام الساعة 6،5 مساء غدا الأحد، ولحظة تجمع أفراد الأسرة لتناول وجبة الإفطار في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

الكبير اوي

كما يمكن لجموع المشاهدين متابعة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 ومعرفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر، الساعة 6.5 مساء، على قنوات ON وON دراما من أجل مشاهدة ممتعة لملايين المشاهدين حول الشاشة، وأيضا مشاهدة الحلقة 14عبر منصة WATCHIT لإتاحة إعادتها في أي وقت طوال أربع وعشرين ساعة.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي

يشهد مسلسل الكبير أوي الجزء 8 حلقات مثيرة من الدراما والكوميديا، حيث يحاول الكبير أوي عمدة المزاريطة مساعدة أهالي القرية وحل مشكلاتهم، مع الاحتفال أيضا بعيد الهالوين وبالملابس التنكرية ومغامرات هدرس وجوني والعترة ونفادي.

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