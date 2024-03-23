السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" أحداث الحلقة 13

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

تصدر مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج التريند خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تعرضت للكثير من المشاكل ويتوقع متابعون أحداث مسلسل صدفة الجديدة حيث إنها ستعمل في الحلقة 13 على إيجاد حل لمشكلة زواجها من عم خطيبها "طارق".
 

txt

مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" ملخص الحلقة 12

مسلسل صدفة تفاصيل الحلقة 13

تعرضت "صدفة" لـ صدمة كبيرة بعد معرفتها بما حدث، حتى أنها اعتدت على الطالبة بالضرب، وهي تبكي بسبب قلة حيلتها في مساعدتها، ولكن هل تستطيع ريهام حجاج إنقاذ الطالبة مما حدث معها؟.

واكتشفت الطالبة راندا حملها من زميلها في المدرسة علي، الذي يتهرب منها ولا يرد على اتصالاتها، بعد أن نصب على والدتها في مليون جنيه.

وصعد مصطفى لجارتهم المنحرفة، رغم تحذيرات والدته له، بعدم الاقتراب منها، فيما أنقذ طارق، حبيبته صدفة، من حادث دهس بالسيارة، دبرته لها زوجة أبيها.


مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.


مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.


قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.


أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يهمك أيضا:

الجامع الأزهر: تقوى الأصول تحفظ الفروع والرجال الصالحين يُحْفَظون في ذريتهم الضعاف بالتقوى

مسلسل نور والكوكب السعيد ملخص الحلقة 12.. نور وفريقه ينقذون ثروات الطبيعة

مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة الثالثة عشر من صدفة صدفة الحلقة الثالثة عشر صدفة الحلقة 13 الحلقة 13 من مسلسل صدفة الحلقة الثالثة عشر من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" ملخص الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 13

فى يوم ساعة الأرض 2024.. مبادرة رمزية للفت الانتباه إلى تغير المناخ

أميرة ويلز تربك الحسابات.. هل تضمن البيئة الصحية حياة خالية من السرطان؟

مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" أحداث الحلقة 13

مسلسل صدفة أحداث الحلقة 12.. تفاصيل

مسلسل لحظة غضب الحلقة 13.. محمد شاهين يشك في صبا مبارك

الأكثر قراءة

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى