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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد ملخص الحلقة 12.. نور وفريقه ينقذون ثروات الطبيعة

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

كشف فريق "نور" عن مخطط مُخيف لاستغلال ثروات الطبيعة بشكلٍ مُفرط في حلقة مُثيرة من مسلسلنور والكوكب السعيد.

 

أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد 13

وبدأت أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد 13 بعنوان الحلقة: ثروات الطبيعة

ملخص الحلقة:

  • لاحظ "نور" اختفاءً غريبًا للأشجار في مختلف أنحاء الكوكب، ممّا أثار شكوكه بوجود فاعل مُتعمّد وراء ذلك.
  • قرر "نور" وفريقه، المكون من "زهرة" و"رامي" و"الزائرة الفضائية"، التوصل إلى المُتسبب في تضرر الطبيعة ومحاسبته.
  • سعى الفريق جاهدًا للبحث عن مصدر المشعل الذي تسبب في حريق الغابة، ووصلوا إلى رجل الأعمال "مُراد" عن طريق مساعده.
  • انقسم الفريق للبحث عن "مُراد" واستجوابه، واكتشفوا خلال رحلتهم المُثيرة أنه يُخطط للاستيلاء على الأراضي التي تحتوي على مناجم عديدة، مُستغلًا ثروات الطبيعة بشكلٍ مُفرط دون وعي بخطورة ذلك على البيئة.
  • نجح الفريق في إيقاف "مُراد" بفضل ذكاءهم وتعاونهم، وحموا ثروات الطبيعة من خطر مُحدق.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12.. "نور" وفريقة يبحثون عن المتسببين في الحريق

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الثالثة عشر

 

يعرض مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد يوميا على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به في مختلف الأوقات.


قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخصمسلسل نور والكوكب السعيد  فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12

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