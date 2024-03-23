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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12 محور اهتمام الملايين حيث يستعد عشاق المسلسلات الكارتون المميزة لمشاهدة مغامرات جديدة في المسلسل الذي يُعرض يوميًا في شهر رمضان الكريم.

ويهدف المسلسل إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال مثل التعاون، والصداقة، واحترام الآخر، والاهتمام بالبيئة، وحماية الكوكب من المخاطر يُقدم المسلسل محتوى هادفًا وممتعًا للأطفال، ويُساعدهم على تنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية، واكتساب المعرفة بطريقة شيقة وجذابة.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12

جاء موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12 على شاشة القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 5:10 صباحا والفضائية المصرية 6:05 مساءا فيما يعرض عبر منصة Watch It بالتزامن مع عرضها على القنوات.

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مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل أحداث الحلقة 12
 

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12.. جاءت بعنوان "ثروات الطبيعة"، وقال “نور” إن هناك اختفاء في مختلف الأشجاربفعل فاعل، وعليه قرر نور وفريقه التوصل للمتسببين في تضرر الطبيعة، وسعوا لطريقة للبحث عن الذين قاموا بشراء مشعل الذي تسبب في حريق الغابة.

ووصل نور وفريقه المكون من شقيقته زهرة والطيار رامي والزائرة الفضائية للذي تسبب في حريق الغابة، وانقسموا للبحث عن ذلك الشخص، واستطاعوا الوصول للشخص وقاموا باستجوابه.

واستطاعوا أن يصلوا لرجل الأعمال عن طريق مساعده، واستمروا في البحث عن طريقه توصلهم له، واكتشفوا أنه يقوم بأخذ تلك الأراضي كونها تحتوي على مناجم عديدة، وبذلك انتهي الفريق من مهمته بنجاح.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة 13 

تعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل نور والكوكب السعيد في تمام الساعه ٦:١٠ على القناة الأولي المصرية.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

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أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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