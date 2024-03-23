ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية عن موعد إعادة مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 12 حيث دارت عدة أحداث كوميدية وطريفة بين أبناء دينا الشربيني (ليلى) وزجها شريف سلامة (أحمد).

موعد اعادة مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 12

جاء موعد اعادة مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 12 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 12

خلال احداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل دينا الشربيني كامل العدد، خطف شريف قلوب المصريين في مسلسل كامل العدد +1، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، بسبب شعوره الكبير بالإحباط واليأس بسبب عدم تمكنه من مواصلة تدريبات النادي الأهلي، وبعد اصابته في الركبة، مكث شريف في المنزل شهر لحين إتمام شفاؤه.

وبعدها استعاد شريف نشاطه لمواصلة تدريبات النادي الأهلي، وخلال ممارسة التمارين بحماس، سقط شريف أرضًا، فلم يستطع تحريك أرجله، وحينما كشف الطبيب عليه، طلب من والده شريف سلامة، إشاعة بالرنين.

كما شهدت الحلقة احداثًا مفرحة وهي قررت فاتن السفر إلى خارج مصر، رغم عدم رغبة زوجها في السفر ومحاولة إقناعه، لكن يبدو أن الدكتورة فاتن قد اتخذت قرارها ولا يمكنها التراجع عنه.

على الجانب الآخر، رتب "إنجي" وهي جيهان الشماشرجي، و"كريم" الذي يؤدي دوره صدقي صخر لخطوبتهم، وفي حفل رومانسي، تمت خطبة الثنائي، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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