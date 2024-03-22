مسلسل المعلم الحلقة 12.. "فوز" تتلاعب بدماغ "عنتر": "خلي أبوك يكتبلك المحل"

ظهرت "فوز" التي تقوم بدورها الفنانة انتصار، ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 12 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وقالت “فوز” لـ"عنتر" الفنان منذر ريحانة: "إحنا في مركب واحدة والمركب دي شكله التيار هيعاكسها، يبقى العقل بيقول إيه؟.. تخلي أبوك يكتبلك المحل بيع وشرَاء علشان محدش يشاركك شقاك".

ويرد"عنتر": "تفتكري أم عدوله هترضى؟"، فتُجيب "فوز": "هنحطها على المسطرة، رضيت تبقى معزتك في قلبها حقيقية.. وقفتلك، يبقى المعزة على قد الكلام ونعاملها بالمثل".

ويواصل "عنتر": "أم عدوله متقفش ليا في مصلحة، أنتِ اللي نارك قايده من نحيتها علشان هي عايزة تجوز أبويا سعادة، وانتي بتبصي تحت رجليكي وحرقاكِي الغيرة على أبويا مش عارف ليه".

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 12

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 12 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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