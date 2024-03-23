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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة 13

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تتواصل أحداث مسلسل الحشاشين، الحلقة 13 اليوم، للمسلسل الذي يقدم قصة صعود حسن الصباح وتأسيسه لفرقته النزارية بعد انشقاقه عن ابن عطاش.

موعد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وتعرض الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ملخص أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12

وشهدت الحلقة السابقة 12 العديد من الأحداث، في القلب منها أمر حسن الصباح لتابعه “سعد” بقتل السلطان السلجوقي ملك شاه، ووزيره نظام الملك الطوسي، صديق حسن الصباخ الذي غدر به وخانه، من أول نقضه لما تعهدا عليه من حفظ صداقتهما فوق أي مذهب أو منصب، مرورا بنزع ثقة السلطان ملك شاه في الطوسي، وإلزامه بيته قبل مقتله.

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كما عرضت في الحلقة السابقة من مسلسل الحشاشين، لخدعة جنة الصباح المزعومة، والعقيدة التي زرعها في عقول أتباعه من أنه صاحب مفتاح الجنة، ومن يرضي عنه بطاعة أوامره سيدخله إليها. راصدا للطرق التي كان يخدع بها الصباح أتباعه بتخديرهم بنبات الحشيش وإيهامهم أنهم دخلوا الجنة بما فيها من ملذات مأكل ومشرب وحور عين، ومن ثم انتزاعهم مرة أخري إيذانا باختبار الطاعة فمن ينجح فيه ويطيع أوامر الصباح يدخله جنته الزائفة المصنوعة، وهو ما حدث مع “سعد” الشاب الغض الذي قتل نظام الملك الطوسي، والآخر الذي سمم ملك شاه بطعام مسموم.

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كما عرض في الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، للاتفاق الذي عقدته “ألينار” كبيرة محظيات قلعة آلموت، وبين “نورهان” بأن تكون همزة الوصل بينها وبين بقية الجواري، علي أن تكون مسئولة عن حياة كل واحدة فيهن، إذا ما أرتكبت إحداهن خطأ ما.    

مسلسل الحشاشين موعد وقنوات عرض الحلقة 14

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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