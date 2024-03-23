السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هبة الأباصيري تتحدث عن علاقتها الروحية مع الخالق في "كلم ربنا" (فيديو)

كلم ربنا
كلم ربنا

 شاركت الإعلامية هبة الأباصيري تجربتها الشخصية مع الدعاء والتواصل مع الخالق في لحظات الأزمات، ووصفت كيف تجد السكينة والردود الإلهية في آيات القرآن الكريم.

وأكدت الأباصيري خلال حوارها في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، على إيمانها العميق بأن الله لا يترك عباده وأن الصبر والتفاؤل هما مفتاحا الراحة النفسية والطمأنينة.

وتحدثت الأباصيري عن لحظات الصفاء التي تعيشها عندما تناجي ربها في خلوتها، سواء في غرفتها أو وهي ساجدة أو حتى أثناء قيادتها للسيارة، مشيرة إلى أنها لا تجد أحدًا غيره لتحادثه وأضافت أنها تشعر بأن الله يستمع إليها ويحبها، وهو ما يمنحها الشعور بالامتنان والتواضع أمام كرمه وعطائه اللامحدود.

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