السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. محمد نجاتي يسجل لقاء رياض الخولي مع أكبر تاجر مخدرات

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

يبدو أن المفاجأت بدأت تنكشف وتتوالى بين عائلة ضرغام والغول، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبدالرازق.

وهو ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث حدثت مفاجأة جديدة في لقاء أكبر تاجر مخدرات بمصر مع رياض الخولي "إسماعيل الغول" الذي كشف عن ابن ابنه سامح متهم بالنصب عليه في 5 ملايين دولار من قيمة صفقة هيروين ضخمة، وقيامه بعد الوفاء بوعده أو سداد المستحقات المالية التي أعطاها له.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

 

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، المقابلة التي جرت داخل مقر شركة واطلع عليها بالكامل محمد نجاتي "المهندس شريف" القائم بأعمال متابعة سيستم شركة الغول، والذي سجل الحديث بالكامل.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. تجار مجهولين يطلبون من الغول معلومات عن ابنه سامح

 

 

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

 

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 13 على منصة "وتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر 

 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

 

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قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

 

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

 

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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