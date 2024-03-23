السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بإدارة صفحة لبيع الصواعق الكهربائية على "فيسبوك"

المتهمين
المتهمين

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمين على إدارة مجموعة عبر موقع "فيس بوك" واستخدامها فى الترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة المجموعة المشار عليها ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء)، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم)، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة ذلك النشاط بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والصواعق المضبوطة بغرض استخدامها فى استدراج ضحاياهم. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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