مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. غادة عبدالرازق: "هدوس على أبويا للوصول لحق أخويا"

يبدو أن المفاجأت بدأت تنكشف وتتوالى بين عائلة ضرغام والغول، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث قالت سيمون لغادة عبدالرازق: “لو أي شخص حاول أن يضر ابني فلن أرحمه حتى ولو كان هذا الشخص والده إسماعيل الغول شخصيا”.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، رد قوي من غادة عبدالرازق إلى سيمون حيث قالت لها حق على شقيقي لن أرتكه ولو وقف والدي في طريق لن أرحمه وحتى لو كان ياسين زوجي لن أرحم أي أحد على وجه الأرض.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 13 على منصة "وتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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