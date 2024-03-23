السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. غادة عبدالرازق: "هدوس على أبويا للوصول لحق أخويا"

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

يبدو أن المفاجأت بدأت تنكشف وتتوالى بين عائلة ضرغام والغول، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث قالت سيمون لغادة عبدالرازق: “لو أي شخص حاول أن يضر ابني فلن أرحمه حتى ولو كان هذا الشخص والده إسماعيل الغول شخصيا”. 

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، رد قوي من غادة عبدالرازق إلى سيمون حيث قالت لها حق على شقيقي لن أرتكه ولو وقف والدي في طريق لن أرحمه وحتى لو كان ياسين زوجي لن أرحم أي أحد على وجه الأرض.

إشادات واسعة من الجمهور بمسلسل صيد العقارب عبر السوشيال ميديا

 

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 13 على منصة "وتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. تجار مجهولين يطلبون من الغول معلومات عن ابنه سامح

مسلسل محارب الحلقة 13.. إنجي زوجة محارب تحاول خنق شقيقته

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر 

 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

 

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

يهمك أيضا:

مسلسل صيد العقارب الحلقة13 صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب الحلقة13 قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة عشر من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الثالثة عشر صيد العقارب الحلقة 13 الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة عشر من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. سيمون تهدد غادة عبدالرازق في مكتبها ابني خط أحمر

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. جريمة زنا السر في مقتل علي ضرغام

ضبط المتهمين بإدارة صفحة لبيع الصواعق الكهربائية على "فيسبوك"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12..  سيمون في زيارة مفاجئة لـ غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. نجاتي يكشف لغادة عبدالرازق عن سر خطير داخل شركتها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12..  سيمون تحرض رياض الخولي على قتل "عايدة"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. محمد علاء لـ"عايدة": "العيال عملوا الي معرفناش نعمله"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. ادهم الغول ونور يستأجران شقة في القلعة

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024.. 4 ساعات يوميًا

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. سر «الحشاشين».. كيف صنع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى هذه التحفة الفنية؟

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل.. محمد شريف على أبواب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟