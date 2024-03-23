الآن مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. رياض الخولى يعنف سيمون بسبب غادة عبدالرازق

يبدو أن المفاجآت بدأت تنكشف وتتوالى بين عائلة ضرغام والغول، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث توجهت سيمون عقب مقابلتها مع غادة عبدالرازق لتخبره بتفاصيل لقائها مع عايدة ضرغام

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، مشادة بين سيمون وغادة عبدالرازق الذي قال لها ما فعلته خطأ كبير وأن ما فعلته أوجد لديها شعورا بأننا مهزومين، وطلب منها أن تشاوره في أي قرار، وأخبرها بأن نجلها سامح طلب منها مقابلة تاجر مخدرات، ولا يعرف ما سر هذا الطلب، وقال لها إن ابنك سيتسبب في موتي.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 13 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشرة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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