مسلسل محارب الحلقة 13.. العثور على هاتف العزازي المختفي بعد مقتله أبرز الأحداث

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور"عزيز محارب" العديد من الأحداث المثيرة؛ منها قيامه بمسح سلم إحدي العقارات بحثًا عن رزق حلال أثناء محاولة هروبه من القضايا المرفوعة ضده.

احدث مسلسل محارب الحلقة 13

في الوقت نفسه، شهدت احدث مسلسل محارب الحلقة الثالثة عشر العثور على هواتف "العزازي" الذى يجسد دوره الفنان ماجد المصرى والد رامي المتهم في قضية مقتل والدة عزيز محارب؛ وهاتف وصفي المحامي الذى يقوم بأداء دوره الفنان تامر عبد المنعم وذلك عندما قام مجهول بقتله والمحامي وصفي؛ وذلك في أحد محال الهواتف المحمولة بإحدي المناطق الشعبية.

وضمن احدث مسلسل محارب الحلقة 13 يحاول المحامي حسام العثور على هاتف العزازي بأي وسيلة حتي لا يقع في يد عزيز محارب؛ خاصة وأن الهاتف يتضمن على العديد من الرسائل المتبادلة بين العزازي وحسام ووصفي وهو ما يكشف عن براءة محارب من القضايا المنسوبة إليه.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة.. مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه".

وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

وأشار الرداد:"فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقت الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.