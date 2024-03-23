السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسلسل محارب الحلقة الثالثة عشر.. أحمد زاهر يبحث عن هاتف "العزازي" بعد اختفائه

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور "عزيز محارب" العديد من الأحداث المثيرة؛ منها إختفاء هاتف "العزازي" الذى يجسد دوره الفنان ماجد المصرى والد رامي المتهم في قضية مقتل والدة عزيز محارب؛ وذلك عندما قام مجهول بقتله والمحامي وصفي.


في الوقت نفسه، يحاول المحامي حسام الذى يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، ضمن احداث مسلسل محارب الحلقة 13، العثور على هاتف العزازي بأي وسيلة حتي لا يقع في يد عزيز محارب؛ خاصة وأن الهاتف يتضمن على العديد من الرسائل المتبادلة بين العزازي وحسام ووصفي وهو ما يكشف عن براءة محارب من القضايا المنسوبة إليه.

 

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة وتتغير حياته تماما بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرا كبيرا يغير مسار حياته.


وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللي عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى بشحنة، مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعة".


وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغري تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو أي حرفة أو عامل في مصنع ويكون شخص عادى بقنابله في الشارع في القاهرة أو دمياط في بلدي ودي النماذج اللي بحب أتكلم عنها وأشرف رحلة كفاحها وأتأثر بيه وأتكلم عنها".

 

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وأشار الرداد: "في الفترة الأخيرة بقيت بشرف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة في العالم وبقت الطبيعي والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".


ولفت الرداد إلي أن أهم ما شجعه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه في شارعنا المصري.

مسلسل محارب الحلقة 13.. إنجي زوجة محارب تحاول خنق شقيقته

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مواعيد عرض مسلسل محارب 

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

 

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

 

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