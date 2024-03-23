السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"محارب" الحلقة 12.. عائلة حسن الرداد تحتفل بإنهاء الخصومة الثأرية والعفو عنه

مسلسل محارب
مسلسل محارب

فرحة كبيرة واحتفال عائلة محارب لقبول الفنان حسن الرداد بينهم مجددا واسقاط الثأر القديم منذ ٢٥ عاما بعد التوعد لهم، لقبولهم بحمايته والعفو عنه بتقديم كفن أبيض وسكين.

مسلسل محارب

لتبدأ أحداث الحلقة ال 12 بأحداث جديدة بعد دفاع كبيرة عائلة محارب عنه واقنعت كبار العائلة بأن عليهم انهاء قضية الثأر القديمة ومسامحة محارب وقبوله في العائلة مرة أخرى.

 

ليوافق كبار عائلة محارب على رأي كبيرة العائلة بالموافقة وعليه تقديم كفنه مقابل فديته وانهاء تلك القضية واعطاءه الأمان بالحماية.

مسلسل محارب

ويطمأن محارب باستجابة أبناء عمه للمسامحة من جديد ليعلو صوتهم عفونا عنك لوجه الله وسيتم فديته بنحر الذبائح.

 

ولكن يهاجم مكان هروبه قوات الأمن للقبض عليه بسبب تهمة قتل رجل الأعمال العزازي ومحاميه وصفي، ولكنه يفر هاربا بسبب حماية عائلته له واعطاءه الأمان ويستتر عند أحد أقاربه لحين تمهيد له الطريق للهروب للقاهرة.

مسلسل محارب

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 12

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على احدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

 

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.
 

ابطال مسلسل محارب


أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب الحلقة 12.. هل تنتهي الخصومة الثأرية بتقديم حسن الرداد الكفن؟

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