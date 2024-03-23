مسلسل صيد العقارب الحلقة 13|إسماعيل الغول يستعين بـ"ياسين" لرؤية نجله سامح

مسلسلات رمضان 2024

استعان إسماعيل الغول الذي يلعب دوره الفنان (رياض الخولي)، بنجله ياسين (محمد علاء جاميكا) لرؤية نجله سامح (أحمد ماجد) بسبب ما تحدث به تاجر المخدرات الكبير معه، والذي أكد على رغبته في استعادة أمواله أو الحصول المخدرات، وإلا سيتقل سامح، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 13



وضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 تساءل ياسين (محمد علاء جاميكا) عن سر رغبة والده إسماعيل الغول (رياض الخولي) في رؤية سامح، وعن سر هذا الإصرار، ليتحدث والده معه قائلًا: “لا يا ياسين مش هقولك، لا دلوقتي ولا بعدين، أخوك متورط في مصيبة من مصايبه، لازم اسمعه عشان أشوف هتصرف إزاي، انا مش عايز حد يعرف حاجة عن المشوار اللي انا رايحله فيه دا".

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة الـ 14 من مسلسل صيد العقارب، حصريًا عبر قنوات شبكة cbc إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً عبر cbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

قنوات شبكة سي بي سي، وشبكة قناة سي بي سي دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كلٍ من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.