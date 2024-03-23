السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الآن مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. تاجر مخدرات يهدد الغول بقتل نجله سامح

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة13

يبدو أن المفاجأت بدأت تنكشف وتتوالى بين عائلة ضرغام والغول، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث توجه أكبر تاجر مخدرات في مصر ويدعى حسان بيه لمقابلة رياض الخولي "إسماعيل الغول" وذلك عقب تحديد الميعاد لمعرفة تفاصيل ما يدور بين سامح الغول وتاجر المخدرات.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، المقابلة التي جرت داخل مقر شركة إسماعيل الغول، وكشف تاجر المخدرات أن سامح الغول هو زبون دائم لديه، وأن سامح طلب من أحد صبيانه مقابلته، وحدد الميعاد وقابلته وطلب مني أن يشاركه في تجارة الكوكايين، وأخبره أنه سيجلب له الكوكايين حتى أنه يصر على أن أقوم باستلامه واستلم مني 5 ملايين دولار نصف قيمة المخدرات المتفق عليها بدون عقد أو شيك، وأن شغلنا في المخدرات يتم بدون عقود ولكن من يتلاعب معنا نقطع رقبته، ولكن سامح لم يتمم اتفاقه معه ولم يرد على الهاتف، وقد توصل له وأعطى له مهلة أسبوع ولكنه لم يتمم اتفاقه أيضا أو حتى يعيد الأموال التي حصل عليها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 

وكشف تاجر المخدرات في حديثه مع إسماعيل الغول، أنه حضر بالأصول للرد على والده لإيجاد حل، بطريقتهم أو سيضطر هو للحل بطريقته، وقال له لو أردت أن أحضر سامح سوف أحضره، وطلب من إسماعيل الغول الحديث مع ابنه أو يعيد له أمواله، ومنتظر ردك غدا، حتى أتصرف في الأمر بطريقتي.

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موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

 

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 13 على منصة "وتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر 

 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

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