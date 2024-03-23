صيد العقارب الحلقة 13|عايدة تستغل موظف شركتها لـ الانتقام من الغول

تستمر عايدة (غادة عبدالرازق) في محاولاتها التي من خلال تحاوّل إيجاد سامح الغول (أحمد ماجد)، وأيضًا عن نورا (ريم المصري) التي هربت وألحقت العار بعائلتها، في حين يحاول ياسين (محمد علاء جاميكا) التواصل مع عايدة ليجعلها تنسى أمر الثأر وتعود له، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 13

وضمن أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب، حاوّل تجار مجهولون مطالبة إسماعيل الغول (رياض الخولي) بالمال أو معلومات عن مكان وجود ابنه، يبدو أن هؤلاء التجار لديهم مطالب خاصة مع إسماعيل.

وطلبت عايدة من موظف الـ “it”، أن يٌهكر سيتسم شر كة الغول بدلًا من طرده من العمل بعدما اكتشفت تلاعبه في سيستم الشركة من أجل رفع الخصومات من عليه وهو الأمر الذي سيجعلها تقترب من عائلة الغول للانتقام منهم.

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة الـ 14 من مسلسل صيد العقارب، حصريًا عبر قنوات شبكة cbc إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً عبر cbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

قنوات شبكة cbc، وشبكة قناة cbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حوّل قضية الثأر والعادات والتقاليد التي تتمسك بها عائلة ضرغام التي تحاوّل الوصول لسامح الغول لقلته والانتقام منه، بالإضافة إلى عمل عايدة (غادة عبدالرازق) في صيد العقارب واستخلاص سمومها.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كلٍ من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.