مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. تامر طليق بنت الغول يتعاون مع غادة عبدالرازق

شهدت الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقابلت غادة عبد الرازق "عايدة ضرغام" مع تامر طليق ولاء ابنة إسماعيل الغول، ألذ كشف لغادة عن تفاصيل مقابلته لطليقته أثناء تواجدها داخل كافية مع معتز عشيق زوجة والدها، ورفضت طلبه بالزواج مرة أخي.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، رد صادر غادة عبدالرازق إلى تامر التي قالت له يبدو أنها غير قادرة على تلأقلم مع وضعك الجديد بعد فقأ عينك على يد شقيقها سامح، ويبدو أنها خائفة منك، وقالت لها يبدو أن معتز التف حلوها وخطفها منك، ورد تامر عليها لن أترك ثأري من عائلة الغول وثأري هو ثأرك.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة13 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 13 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.