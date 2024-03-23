مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. مات الوزير والسلطان و"الخيام" أصبح عريان

تشتعل أحداث مسلسل الحشاشين، في الحلقة 13، عقب اغتيال السلطان السلجوقي ملك شاه، ووزيره نظام الملك الطوسي، والشاعر عمر الخيام يتحسس رأسه.

احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13

تستهل أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، بفجيعة الشاعر عمر الخيام بنبأ مقتل السلطان ملك شاه، ووزيره نظام الملك الطوسي، صديق عمر الخيام، مما يجعل الخيام يتحسس رأسه بعد أن غاب من كان يحميه من هجوم الفقهاء والعوام عليه وعلي أفكاره وفلسفته ورؤيته للعالم والكون والحياة والموت.

فجيعة عمر الخيام تعكسه كلماته لنديمه في الخان، نديم غريب لا يجمعهما إلا النبيذ، يحتاج الخيام لهذا النديم ليبث له فجيعته بموت صديقه قبل أن يكون الوزير نظام الملك، وراعيه السلطان ملك شاه أيضا، والذي كان يتمتع بسعة صدر ورحابة فكر جعلته يسمع للخيام ويناقشه ويتبادل معه أطراف الأحاديث في الفلسفة والعلوم فضلا عن بسطه لحمايته ودفاعه عنه ضد الغوغاء والفتاوى التكفيرية التحريضية للعامة عليه من قبل الفقهاء.

وفي الحوار الذي يجمع بين الخيام ونديمه يقول الخيام: "مات الوزير والسلطان و"الخيام" أصبح عريان"، في إشارة إلي فقده مصدر الحماية ــ السلطان ملك شاه ــ خاصة من حسن الصباح وأتباعه، الصباح الذي صار يحكم العالم من فوق قلعته بحد تعبير الخيام: “خطر لا نعرفه، ولازم نهرب سوا أنا وأنت، نهرب من العالم القديم اللي بيتغير، أنا صاحب القاتل والقتيل، صاحب نظام الملك، وصاحب حسن الصباح” وكان قرار الخيام بالهرب من أصفهان إلى أي مكان يستطيع العيش فيه بأمان بعيدا عن القاتل، الصديق القديم حسن الصباح وأتباعه وجنون حكم العالم.

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مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري على رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد وقنوات عرض الحلقة 14

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.