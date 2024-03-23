مسلسل سر إلهي الحلقة 13.."سراج" يساوم "شاهيناز" بعد توثيق جريمة قتلها لـ"عزيز"

شهدت الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا تصاعد كبير في جرعة التشويق والإثارة والمعروض حاليا عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

احداث مسلسل سر الهي الحلقة 13

وبدأت احداث مسلسل سر الهي الحلقة 13 بمشهد غير متوقع بعد أن قامت "شاهيناز هارون" التي تجسد دورها الفنانة مي سليم، بقتل المحامي "عزيز" الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة" وذلك لعدم فضح أمرها لدى زوجها “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم وهو ما اتضح في النهاية بأن كل الحادث مدبر من قبل “سراج” الذي كان يوثق عملية القتل بالفيديو.

وضمن احداث مسلسل سر الهي الحلقة 13 ، فور وصول “شاهيناز" إلى المنزل وجدت سراج ينتظرها، ويخبرها بأنه قام بتوثيق لحظة قيام بقتل عزيز، ولن يفضح أمرها ويسلم الفيديو للشرطة بشرط، بيعها كل ما تملك من عقارات وشركات له.

وقدما الثنائي مراد مكرم ومي سليم مباراة تمثيلية رائعة، أظهر كلا منهما أداء عبقري، وإظهار الشر الذي بداخلهما دون افتعال أو مبالغة، في ظل وجود مخرج واعي يعرف جيدا كيف يريد الممثل كـرؤوف عبد العزيز.

اقرأ ايضا

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.



أبطال وصناع مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.