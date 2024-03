مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14.. سيد رجب غير قادر على الإنجاب

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 تصاعد كبير في الأحداث، وذلك بعدما نصب “فاروق” احمد رزق، وعمه “عبد الحميد” سيد رجب، فخ لـ “ياسين” أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

بدأت احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 بمشهد فلاش باك ظهر خلال “محمود الرفاعي” أحمد فؤاد سليم، وهو يحفظ امواله في خزنة سرية، وبرافقه شقيقه “عبد الحميد” سيد رجب، ليقول له الاول أنه يحفظ أمواله في هذه الخزنة لضمان مستقبل أولاده، فيبدو على الآخر الاستياء، فيطلب “محمود” من شقيقه أن يتزوج لتصبح له عزوة.

يرفض “عبد الحميد” فكرة الزواج خاصة وانه يعلم أنه غير قادر على الإنجاب، ملمحًا انه ذهب لعدد كبير من الاطباء لحل مشكلته ولكنه عجز، فيخبره “محمود” انه لا يؤمن بالاطباء لذلك يرى انه من الضروري ان يتزوج وينجب أبناء كثيرون، لافتًا ان العجز بالتأكيد من السيدات الاتي تزوجهم “عبد الحميد”.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 15

حقق مسلسل بيت الرفاعي نجاح كبير بعرض حلقاته السابقة، وتعرض الحلقة 15 غدًا الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.