مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. رقية توافق على الزواج من فاروق وداليا تعترض

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 حيث اعترف “فاروق” أحمد رزق، بحبه لـ “رقية” ملك قورة، ويخوض بطولة العمل نخبة من الفنانين، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13

يستمر “فاروق” في اهتمامه المبالغ بـ “رقية” ابنة عمه، هو ما تلاحظه زوجته “داليا” دنيا المصري، والتي تحضر فاجأة أثناء تغزله في “رقية” لتظهر غضبها من هذا الأمر، وتطلب من “رقية” أن ترافقها للذهاب إلى صالون تجميل، ليسبقها “فاروق” في الحديث بأن “رقية” لا تحتاج لأي نوع من أنواع التجميل، وهو ما يثير غيرة “داليا” أكثر.

وفي مشهد مختلف، يطلب “فاروق” الزواج بشكل صريح من “رقية” ويخبرها بأنه يحبها منذ صغرهما، يبدو على “رقية” أنها تعلم هذا الأمر، ولكنها مترددة في الموافقة على الطلب، ليقنعها “فاروق” بأنه طلب الزواج من والدها قبل وفاته وهو أجل الخطوة ولكنه توفى قبل تحقيقها، وهو عكس ما حدث حيث رفض والدها بشدة، وفي النهاية توافق “رقية” على الزواج من “فاروق” ليحدد موعد عقد القران خلال يومين.

اعترضت “داليا” على وجود “رقية” في المنزل، خاصة بعد ملاحظتها اهتمام “فاروق” بها، ليخبرها فاروق أنه قرر الزواج منها، وهو ما اثار غضبها وانفعالها، ولكنه أخبرها أن الزواج سيتم للانتقام من “ياسين” حيث تعتبر “رقية” أغلى ما لديه، ولم تقتنع “داليا” بالسبب، ولكنها تضطر للسكوت حتى لا يطلقها.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة المسلسل بجانب أمير كرارة نخبة من الفنانين وهم أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.