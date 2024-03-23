الأربعاء.. عرض برنامج "مملكة الدراويش" لقصواء الخولى على "الحياة"

يعرض برنامج “مملكة الدراويش” الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخولي على قناة الحياة والفضائية المصرية بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية، بدءًا من الأربعاء المقبل النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

وتقدم الإعلامية قصواء الخلالي برنامج "مملكة الدراويش" على منصة wathch it، حصريا ضمن أعمال "واتش إت" الأصلية بداية من يوم 16 رمضان.

جدير بالذكر أن الدراويش هم زهاد بعض الطرق الصوفية شديدي الفقر والمتقشفين عن اقتناع وإيمان، وهم يعيشون على إحسان الآخرين زهدا بامتلاك أي أملاك مادية، وهم يسمون «درفيش» في فارس و"Dervish" في تركيا، كما يعرف الدرويش بـ«الفقير» في بعض الأحيان، خاصة في الهند.