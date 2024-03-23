السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأربعاء.. عرض برنامج "مملكة الدراويش" لقصواء الخولى على "الحياة"

قصواء الخولي
قصواء الخولي

يعرض برنامج “مملكة الدراويش” الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخولي على قناة الحياة والفضائية المصرية بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية، بدءًا من الأربعاء المقبل النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

وتقدم الإعلامية قصواء الخلالي برنامج "مملكة الدراويش" على منصة wathch it، حصريا ضمن أعمال "واتش إت" الأصلية بداية من يوم 16 رمضان.

جدير بالذكر أن الدراويش هم زهاد بعض الطرق الصوفية شديدي الفقر والمتقشفين عن اقتناع وإيمان، وهم يعيشون على إحسان الآخرين زهدا بامتلاك أي أملاك مادية، وهم يسمون «درفيش» في فارس و"Dervish" في تركيا، كما يعرف الدرويش بـ«الفقير» في بعض الأحيان، خاصة في الهند.

مملكة الدراويش قناة الحياة قصواء الخولي الإعلامية قصواء الخولي الدراويش wathch i

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي ملخص الحلقة 12| خطف ابنة ياسين

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. موعد الإعادة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12| جمالات تضطر للعمل كخادمة.. وسامية تساعد فاروق على الهرب

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 12.. فاروق يلمح بحبه لـ رقية ويخطف ابنة ياسين

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 12| ياسين يخطف فاروق.. ورقية تعود لمنزل العائلة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. صاحب الفندق يحاول ابتزاز "جمالات" جنسيًا

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. ياسين يزور مقابر والدته ويقابل عبد الحميد

مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" ملخص الحلقة 11

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024.. 4 ساعات يوميًا

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. سر «الحشاشين».. كيف صنع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى هذه التحفة الفنية؟

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل.. محمد شريف على أبواب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟