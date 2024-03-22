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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. فاروق يلمح بحبه لـ رقية ويخطف ابنة ياسين

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

انتهت الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي منذ قليل والتي شهدت تطورات كبيرة في أحداثها بين فاروق وياسين، وعمليات الخطف المتبادلة بينهما بدافع الانتقام.

 

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 12

أعربت “داليا” دنيا المصري، لزوجها “فاروق” أحمد رزق، عن استياءها من ما حدث له من ياسين، واشارت له أن الأخيرة سيجده دائمًا بسهولة نظرًا بأن مكانه معروف بالنسبة له، ولكن العكس يتصف بالصعوبة حيث يعتبر “ياسين” شبح بالنسبة “لفارروق” الذي لا يعلم أين يقطن الأول، وأكدت له أن لديها شعور بان عمه “عبد الحميد” سيد رجب، على تواصل مع “ياسين”، وأثناء تحدثهما، ظهرت الخادمة “نسمة” وهي تتصنت عليهما، لتخبر “عبد الحميد” بما حدث.

 

وفي مشهد مختلف، تقرب المعلم “سعيد” محمد لطفي، من “ياسين” أمير كرارة، واصبحا يعملان معًا، خاصة وأن اصبحت بينهما مواقف جدعنة متبادلة، مما جعلهما صديقان مقربان، واشتكى “ياسين” للمعلم سعيد من تصرف “سامية” بمساعدتها لهرب فاروق، ولكنه برر لها سعيد بانها تشعر بالخوف عليه مما دفعها لهذا التصرف، وحاولت “سامية” أن تجعله يسامحها، وتساعده بالبحث عن شقيقاته.

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ويظهر “فاروق” داخل منزله، وهو يطمأن على “رقية” التي عادت للمنزل مرة أخرى، وأكد عليها انه في خدمتها في أي وقت، لافتًا أنه لا يقصدها بأي اساءة، وان العداوة بينه وبين “ياسين” بدافع الانتقام لعمه فقط، وليست لها علاقة بها، وألمح في كلامه بانه يحبها بسبب اهتمامه الزائد بها.

وانتهت أحداث الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي على مشهد “هند” ايناس كامل طليقة ياسين وهي داخل مدرسة ابنتها “حبيبة” ولكن تخبرها المعلمة أن أحد افراد العائلة أتى لأخذها، وسمعت اسمه “فاروق”، مما اثار ذهول “هند” لهذا التصرف، حيث نوى “فاروق” الانتقام من “ياسين” وابتزازه ليأتي له بخطف انبته حبيبة، ومن المقرر أن تكشف لنا الحلقة 13 غدًا رد فعل “ياسين” بعدما تخبره “هند” بذلك.

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