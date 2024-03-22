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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12| ياسين يخطف فاروق.. ورقية تعود لمنزل العائلة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

تواصل الحلقة الثانية عشر من مسلسل بيت الرفاعي تصاعد كبير في احداثها، حيث شهدت اشتعال الصراع بين “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق، بعد خطف الأخير ومحاولة قتله.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12

حاولت “سامية” ميرنا جميل، أن تخفف عن “ياسين” وتقنعه بأن يتناول الطعام بعد حزنه الشديد على وفاة والدته ولكنها فشلت، حيث كان “ياسين” ينشغل في التفكير بالانتقام من “فاروق” بمساعدة المعلم سعيد ويجسده الفنان محمد لطفي.

ونجح “ياسين” في نصب فخ لـ “فاروق” بمساعدة عمه “عبد الحميد”، و“المعلم سعيد”، حيث واصل تحركاته، وقام بخطفه بعدما عطل “بذرة” صديقة بالمصنع، تحرك “فاروق” بالسيارة، وذهب لمكان يعجز “فاروق” عن الوصول إليه مرة ثانية، وطلب المعلم سعيد من ياسين أن يتحدث مع فاروق دون انفعال او تهور ولكن وجده لم يهتم لحديثه فاستغاث بـ سامية لتأتي وتهدأ ياسين.

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موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

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مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" ملخص الحلقة 11

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. ياسين يزور مقابر والدته ويقابل عبد الحميد

في مشهد مختلف، قررت “رقية” ملك قورة أن تترك سكن المقابر برفقة “جمالات” رححاب الجمل، وتعود لمنزل العائلة، بسبب تعبها لما تتعرض له من احداث قاسية، وتركت رسالة لجمالات تخبرها عن قرارها، وبعد وصول “رقية” لمنزل والدها، تطلب من عمها “عبد الحميد” أن يساعدها في مجيء “جمالات” للمنزل.

ويعود المشهد لحيث خطف ياسين لفاورق، ويستفزه الأخير بالتحدث بالسوء عن والدته المتوفية وسبه والتقليل من شأنه، مما جعله يفقد أعصابه وينهال عليه بالضرب ويحاول قتله، ولكن حاول المعلم سعيد وبذرة فك الاشتباك بصعوبة شديدة، وهدد ياسين فاروق بالقتل بعدما اساء ايضًا سمعة شقيقاته.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويخوض النجم أمير كرارة بطولة مسلسل بيت الرفاعي ويشاركه البطولة كل من أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي تدور حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

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