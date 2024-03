مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. صاحب الفندق يحاول ابتزاز "جمالات" جنسيًا

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. تعرضت “جمالات” رحاب الجمل، وشقيقتها “رقية” ملك قورة، للإساءة من صاحب الفندق الذي يقطنان فيه بعد طردهما من منزلهما.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12

وتعرضت “جمالات” واختها رقية للسرقة أثناء النوم، وعندما استيقظا تفاجئا بسرقة الاموال والهواتف من الغرفة، فتقدما بشكوى لصاحب الفندق الذي عنفهم واتهمهما بمحاولة التهرب من دفع ايجار الغرفة، ويجبرهما على العمل لدفع الأجرة المستحقة.

وبعد انتهاء “جمالات” من مهمتها بالتنضيف في الفندق، ذهبت لإعطاء المدير المفاتيح، ولكن تفاجأت بانه يتحرش بها ويحاول امساك يدها ويعرض إقامة علاقة غير شرعية معها مقابل البقاء في الفندق بدون إيجار، فتعنفه وتسبه فيطردها هي وأختها من الفندق، وتعود الشقيقتان إلى المقابر من جديد.

موعد وقنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال شهر رمضان الكريم الجاري، ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، ويعرض على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

