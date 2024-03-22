السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت الثالث عشر من رمضان 23 مارس 2024

موعد آذان صلاة الفجر
موعد آذان صلاة الفجر

يحرص المسلمون مع بداية الصباح الباكر على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثالث عشر في رمضان السبت 23 مارس 2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل بالأدعية والأذكار وحرصًا منهم على تأدية الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيحة.

 

مواعيد الصلاة اليوم الثالث عشر في رمضان السبت 23 مارس 2024

 

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثالث عشر في رمضان السبت 23 مارس 2024 ومواقيت الصلوات الخمسة في عدد من المحافظات.

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر
الساعة 4:29 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:02 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:30 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:08 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:26 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:33 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:07 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:35 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:13 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:32 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة العريش

صلاة الفجر

الساعة 4:18 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:52 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:20 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 5:58 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:16 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر

الساعة 4:30 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:04 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:32 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:10 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:29 مساءً

 

موعد اذان الفجر اليوم بمحافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:27 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:56 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:23 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:01 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:16 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:28 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:55 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:22 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:01 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:14 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:31 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:05 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:33 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:11 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:30 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الاسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:24 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:58 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:26 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:04 مساءً

صلاة العشاء
الساعة 7:22 مساءً.

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