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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء قبل الإفطار اليوم الجمعة 12 من شهر رمضان 2024

دعاء قبل الافطار
دعاء قبل الافطار

يتصدر دعاء قبل الافطار اليوم الجمعة 12 من شهر رمضان 2024 كافة محركات البحث حيث يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة صيغ جديدة للأدعية والتي تتناسب مع الشهر الفضيل وذلك وفقا لقول الرسول صل الله عليه وسلم (للصائم عند افطاره دعوة لا ترد).

دعاء قبل الافطار اليوم الجمعة 12 من شهر رمضان 2024

جاءت صيغ دعاء قبل الافطار اليوم الجمعة 12 من شهر رمضان 2024 والتي يمكن الاستعانة بها كما يلي:-

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والأخرة.. وفي ديني ودنياي وأهالي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.. واحفظنى عن يميني وعن شمالي.. ومن فوقي.. وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي.. اللهم يا رزاق السائلين.. يا أرحم الرحمين.. أياك نعبد وإياك نستعين.. اللهم إني أسألك فهم النبين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك.. وقلوبنا بخشياك.. وأسرارنا بطاعتك.. إنك على كل شيء قدير.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات.. وأقلني فيه من الخطايا والهفوات.. ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والأفات واشرح وأمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين.. يارب اجعلني فيه مشكورا.. وذنبي معفورا وعملي فيه مقبولا وغيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين.

دعاء اليوم الثانى عشر من رمضان الجمعة 22-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء الفجر اليوم الجمعة 22-3-2024

موعد آذان المغرب اليوم الثاني عشر من رمضان 1445 في القاهرة 

يمكن لسكان محافظة القاهرة الإفطار يوم 12 من شهر رمضان 2024 وفقا للإمساكية الرمضانية التي اعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية وفقا للأوقات التالية:-

  • موعد آذان الفجر في تمام الساعة 4:29 فجرا.
  • موعد آذان الظهر في تمام الساعة 12:02 ظهرا.
  • موعد آذان العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.
  • موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:08 مساءا.
  • موعد آذان العشاء في تمام الساعة 7:26 مساءا.
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إمساكية شهر رمضان 2024 PDF وعدد ساعات الصيام اليوم الخميس

عدد ساعات الصيام يوم 12 رمضان 1445

تصل عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 12 من شهر رمضان 2024 وفقا للإمساكية الرمضانية إلى 13 ساعة و22 دقيقة في محافظة القاهرة حيث يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:08 دقيقة مساءا.

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