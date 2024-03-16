ساعات قليلة تبقت على موعد اذان المغرب اليوم السبت سادس أيام رمضان 2024 في مختلف محافظات الجمهورية للاستعداد لتجهيز الإفطار وتخصيص وقت للدعاء قبله.

موعد أذان المغرب اليوم السبت سادس أيام رمضان 2024 في المحافظات

تنشر “الدستور” في التقرير التالي أذان المغرب اليوم السبت سادس أيام رمضان 2024 وكذلك موعد صلاة العشاء في عدد من محافظات الجمهورية والتي تختلف فيها الصلاة لدقائق معدودة نظرا للتوزيعات الجغرافية للمحافظات.

موعد اذان المغرب اليوم في القاهرة

موعد اذان المغرب: 6:04 م

موعد اذان العشاء: 7:21 م

موعد اذان المغرب اليوم السبت في محافظة الاسكندرية

موعد اذان المغرب: 6:09 م

موعد اذان العشاء: 7:28 م

موعد اذان المغرب اليوم في محافظة بورسعيد

موعد اذان المغرب: 6:00 م

موعد اذان العشاء: 7:18 م

موعد اذان المغرب اليوم السبت في السويس

موعد اذان المغرب: 5:59 م

موعد اذان العشاء: 7:16 م

موعد اذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم

موعد اذان المغرب: 6:06 م

موعد اذان العشاء: 7:23 م

موعد اذان المغرب اليوم في محافظة البحيرة

موعد اذان المغرب: 6:07 م

موعد اذان العشاء: 7:25 م

موعد اذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان المغرب: 6:03 م

موعد اذان العشاء: 7:17 م

موعد اذان المغرب اليوم في محافظة اسوان

موعد اذان المغرب: 5:58 م

موعد اذان العشاء: 7:11 م

موعد اذان المغرب اليوم السبت في محافظة العريش

موعد اذان المغرب: 5:54 م

موعد اذان العشاء: 7:12 م

موعد اذان المغرب اليوم السبت في محافظة إدفو

موعد اذان المغرب: 5:58 م

موعد اذان العشاء: 7:12 م

موعد اذان المغرب اليوم في محافظة الغردقة

موعد اذان المغرب: 5:54 م

موعد اذان العشاء: 7:09 م

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